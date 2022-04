Zijtaart is los, feestvlag voor 150-jarig bestaan in top

Feestvlag

Burgemeester Kees van Rooij was blij dat hij het startfeest van 150 jaar Zijtaart mocht meemaken. ,,Een paar maanden geleden was nog onduidelijk of we vanwege corona dit feest wel konden vieren. De oprichters van het dorp beseften al hoe nietig het leven was", aldus Van Rooij. ,,En dat beseffen we in deze tijd weer. Alleen red je het niet, samen wel.”