Zijtaart krijgt een eigen elektrische deelauto: ‘Zonde, al die tweede auto’s die maar geparkeerd staan’

ZIJTAART - Zijtaart krijgt een elektrische deelauto voor heel het dorp. Dan kan bij sommige mensen die tweede auto de deur uit, én het lost een stukje van het openbaar vervoerprobleem op. Want in Zijtaart komt geen enkele bus.

Op Vaderdag, tijdens de jaarlijkse traditionele oldtimerrit, wordt hij aan Zijtaart getoond: de BMW i3 die voortaan van het hele dorp is. Het is een initiatief van inwoners Lea van den Elzen en Hanneke van Asseldonk, en wordt ondersteund door de provincie en de gemeente en Zorg en Welzijn.

,,Ik begon er persoonlijk over te denken omdat ik zelf graag een elektrische auto wilde rijden. Maar ze zijn niet goedkoop en ik vroeg me af hoe vaak ik die als tweede auto zou gebruiken”, vertelt Hanneke van Asseldonk. Inmiddels heeft mijn partner werk dichter bij huis en gaat hij fietsen, dus die tweede auto is eigenlijk niet meer nodig. Maar het idee bleef wel hangen. Er staan zoveel ‘tweede’ auto's aan de straat en op opritten, die vaak maar weinig gebruikt worden. Als mensen die nou eens zouden verkopen, en gebruik gaan maken van deelauto. Dat zou eigenlijk veel beter zijn.”

Geen bus in Zijtaart

Bovendien is er in Zijtaart geen openbaar vervoer en daarin kan de deelauto een uitkomst zijn. ,,Vroeger reed er nog vier keer per dag een bus, toen kwam een buurtbus, maar nu is er helemaal niets meer. We willen wel dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen, maar als ze geen auto hebben, kunnen ze nergens naar toe. Met de deelauto kunnen ze zelf rijden, of zich ergens naar toe laten rijden.”

De auto is van stichting Udow (Uden Duurzaam Op Weg) uit Uden, die in Maashorst 17 elektrische deelauto’s heeft rijden. De auto en de laadpaal komen te staan op een parkeerplaats een beetje rechts van eetcafé De Reiger. Wie hem wil gebruiken kan hem boeken voor een aantal uren. Dat gaat via een app. De initiatiefneemster denkt aan een abonnementensysteem, net als in Uden, waarbij men bijvoorbeeld 10, 25 of 50 euro per maand betaalt voor het gebruik, afhankelijk van het aantal uren dat iemand hem nodig heeft. ,,Dat is goedkoper dan zelf een auto in bezit hebben.”

Pionieren

Of het een succes wordt, daar heeft Van Asseldonk nog geen idee van. ,,Het wordt een beetje pionieren. Als ik mensen spreek zeggen ze meestal dat ze nog nooit over die optie hebben nagedacht. Dus het heeft misschien even tijd nodig. Maar we willen het zeker proberen.”

Op Vaderdag, tijdens Zijtaart Biedt Meer, rijdt de auto achteraan mee in de stoet van de Oldtimerrit. Die begint om 11.00 uur. Dan kunnen mensen die eens in de elektrische auto willen zitten, ervaren hoe het is.