Zijtaart verliest met Cor Coppens gewaardeerd clubman

ZIJTAART - Opnieuw is een markant inwoner van Zijtaart overleden. Clubman Cor Coppens overleed in een ziekenhuis in Leeuwarden op 78-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus.

Cor Coppens was onder meer actief bij Ruitersportvereniging Zijtaart, in het kerkbestuur en de onderhoudsploeg van het kerkhof. ,,Woorden schieten tekort nu wij deze vriendelijke man, die we allemaal in ons hart hadden gesloten, op deze wijze moeten verliezen. We leven zo mee met de familie,” zegt Peter van Asseldonk van de ruitervereniging, waar ponyclub De Reigertjes en rijvereniging Sint Gregorius onder vallen. ,,Op vrijdag 20 maart bracht Cor in alle vroegte nog het Brabants Dagblad rond, ook één van zijn klussen. Een dag later bleek hij dat niet meer te kunnen.”

,,Cor was een fantastische coach; hij liet bovendien elke ruiter in zijn waarde. Meedoen en goed je best doen, dat telde voor Cor het meest. Hij kreeg in 1994, in het jaar dat het viertal kampioen werd, ook de NKB-onderscheiding opgespeld”, memoreert Jacqueline van Krieken van Sint Gregorius.

Coppens was een spil in de organisatie van de Brabantse Kampioenschappen ruitersport die afgelopen jaar in Zijtaart plaatsvonden. Bestuurslid Silvia Endevoets: ,,Jurytenten of watertappunten, Cor regelde het. Stoelen of soeplepels, Cor had het ze nog liggen. En na de kampioenschappen begon hij gewoon met de bouw van een nieuw stuk aan de rijhal. Ja, we hebben wel eens gemopperd op zijn verzameling, maar wat zouden we onze Cor graag terug hebben.”

Werk voor de kerk

Vele jaren waren Cor Coppens en zijn vrouw Ciska koster in de H. Lambertuskerk. Mari van Asseldonk: ,,Ook assisteerde hij bij uitvaarten, tevens als acoliet. Bij het klooster van de zusters verrichtte hij werk als tuin- en klusjesman. In 2003 benoemde het bisdom hem tot lid van het kerkbestuur van Zijtaart.” Coppens hielp als er attenties naar het verzorgingshuis gebracht moesten worden. Of bij de inzegening van de auto’s tijdens de olditimerrit op Vaderdag. ,,Bracht hij bij ons de krant, dan hoefde ik de agenda van de komende vergadering maar op de deur te plakken. Die nam hij dan meteen mee. De man wist werkelijk alles; wie waar begraven ligt en welke familie erbij hoort", zegt Phil van der Heijden van het kerkbestuur.

Carnavalsvereniging de Reigers benoemde hem in 1989 tot prins. In 2002 was hij een belangrijke schakel bij het NK-kampioenschap dat met de Zijtaartse pony’s werd binnengehaald, werd hij in de gemeente Veghel sportvrijwilliger van het jaar en kreeg hij voor al zijn inspanningen een koninklijke onderscheiding opgespeld.

Clubkampioenschappen