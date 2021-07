Zijtaart voert actie voor behoud postbode: ‘Onze Jolanda doet zelf ook kaartje in de bus als je jarig bent’

BosBios: een zomer vol films in theater Naat Piek in Uden

5 juli UDEN - Lekker een filmpje pikken in de openlucht. Dat kan deze zomer in het openluchttheater in Uden dat deze zomer wordt omgetoverd in Naat Piek's BosBios. Op zaterdag 17 juli is de eerste film te zien: Love Simon.