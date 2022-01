Zijtaart wil met bierdoppen rijgen in Guiness Book of Records

Oud record: 216.642 bierdoppen

Het oude wereldrecord bierdoppen snoeren staat op naam van Oranjevereniging in Kollumerpomp. Met 216.642 duizend doppen wisten ze in 2016 een ketting van 946,27 meter te rijgen. ,,Met wat we reeds hebben opgehaald, zitten we op 300 duizend, genoeg voor zeker anderhalve kilometer. Maar we willen meer, zo fanatiek zijn we wel!”

Volgens Van de Meerakker is de Zijtaartse kwis anders dan alle andere dorpskwissen. ,,In eerste instantie is het een mooie wedstrijd met vooral veel gezelligheid. Dat het 24 uur duurt, is uniek. Tijdens het spektakel nemen teams het een etmaal tegen elkaar op in een spellencircuit en dorpskwis. De recordpoging doen we met z'n allen. Het is een gezamenlijke inspanning. Waarom? Nou, voor de eeuwige roem van Zijtaart natuurlijk.”