Dat gebeurde naar aanleiding van het artikel in het Brabants Dagblad in de serie ‘De wending’. Daarin vertelden zij openhartig over het verlies van hun beide ouders aan kanker, in een jaar tijd. Ghosen verloor zelf op jonge leeftijd zijn vader. ,,Hij was geraakt door het feit dat wij onze beide ouders zijn verloren en daar wilde hij graag het gesprek over aangaan”, vertelt Yara.