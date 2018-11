Zingen tot Sinterklaas aanmeert in Veghel

Wendy van Engelen komt uit Veghel, maar woont met Christel van de Donk en hun vier kinderen in Heeze. “Waar is ‘t mooier dan hier”, zegt Van Engelen. “Hoe Sinterklaas binnenkomt varen en de intocht.” Hun twee jongste kinderen zijn dik aangekleed en hebben geen last van het frisse windje. Pom van 6 jaar kan het zich niet helemaal herinneren van andere jaren hoe het gaat in Veghel. Broer Raf van 7 jaar duidelijk wel. “Het mooist is hoe Sinterklaas met de boot aankomt”, zegt hij. Samen met mama Christel vermaakten ze zich nog even met de voetbalpieten op het Heilig Hartplein, maar dan zochten ook zij een plek langs het water.