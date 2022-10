Zingende en dansende jongeren van Stichting Volgspot spelen Fame op hun eigen manier in Uden

UDEN - Zingende en dansende jongeren van Stichting Volgspot spelen zaterdag en zondag hun eigentijdse versie van musical Fame - genaamd Fame! Junior - in het Udense theater Markant. ,,Er zit heel wat talent in de groep.”

Fame, de hitfilm uit de jaren tachtig, daar hadden castleden Floran Donkers (13), Dani Polet (12), Sterre Mélotte (12) en de 10-jarige Isis Bouw nog nooit van gehoord toen ze hoorden dat het de voorstelling zou zijn die ze komend weekend spelen. ,,We kenden een paar liedjes, één daarvan zit in het spel Just Dance. Dus niet alles was onbekend’’, vertellen de vier leden lachend vlak voor hun generale repetitie op maandagavond. ,,Maar nu natuurlijk wel. We kennen de meeste liedjes uit ons hoofd en ook de tekst. Dat moet ook wel, want zaterdag spelen we al!’’

Eigen leven

In de voorstelling van vijf kwartier volgt het publiek een groep studenten aan de prestigieuze Highschool of Performing Arts in New York. De groep heeft duidelijk talent, maar kent ook tegenslagen in hun leven. Zo krijgen de creatieve studenten te maken met verdriet, boosheid en relaties.

,,Eigenlijk precies wat wij in het echte leven ook meemaken, als we op school of thuis zijn. Dat is fijn, want die emoties kunnen we goed overbrengen tijdens het spelen’’, vertelt Sterre terwijl de rest knikt. ,,We zouden Fame of Aladin spelen. Ik ben blij dat het Fame is geworden, want dat past heel goed bij ons.’’

Tijdloos

Met muziek, zang en dans en humor brengt de Volgspot-groep, bestaande uit zo’n 35 spelers van wie het grootste gedeelte tussen de 12 en 14 jaar is, het Oscar-winnende verhaal uit de jaren tachtig ten tonele. Dat idee werd opgepakt door artistiek leider Floor-Anne van Vliet, die het met onder anderen productiemanager Patricia Bevers en pianist Nick Hurkmans oppakte.

,,Fame is tijdloos. De dans en zang die erin zit is nu nog steeds representatief. Zeker voor kinderen die op een artistieke school zitten, is het heel herkenbaar. Het stukje school, de persoonlijke ontwikkeling, waar we bij Volgspot ook veel aandacht voor hebben: dat zit er allemaal in’’, zeggen Bevers en Hurkmans, die het originele verhaal nagenoeg integraal overnemen.

Een scene waarin iemand overlijdt aan drugs is geschrapt, ergens is een wat ouder lied veranderd naar iets van Coldplay, maar verder blijft het verhaal zoals het was. ,,Het is een grappige voorstelling, met ook aandacht voor serieuze onderwerpen. En het klinkt serieus goed, er zit heel wat talent in de groep.’’

Digitaal repeteren

Ten tijde van de rolverdelingen en eerste repetities waren er nog strenge coronamaatregelen waar het gezelschap zich aan moest houden. Daardoor sprak de groep in het begin af via Teams, en zongen ze achter hun laptop. ,,Best apart was dat. Je moest goed je best doen om elkaar te horen zingen, op de achtergrond hoorde je altijd wel wat andere geluiden. Toch ging het goed, ik denk omdat we al een tijdje kennen en vaker met elkaar samenspelen’’, vertelt Floran. Dani: ,,We zijn als groep heel goed op elkaar afgestemd en hebben een goede band. Dat maakt het heel leuk om te spelen.’’

De spelers zijn niet zenuwachtig, ook niet voor het grote podium dat Markant biedt. ,,Het is wel intens, maar we hebben er vooral veel zin in. Zenuwachtig zijn we niet. Als we goed samenspelen, komt de rest vanzelf!’’