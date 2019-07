ZLTO ongerust over kwetsbaarheid ventilatiesystemen, onder meer na brand in Heeswijk-Dinther

Een terugblik: aanhouden­de hitte op kermis in Uden ‘funest voor exploitan­ten’

28 juli UDEN - Gevraagd naar een terugblik op de afgelopen editie van de kermis van zowel bezoekers, exploitanten en kermismeester Pascal Donkers (45), overheerst maar één reactie: het was heet. Erg heet. ,,Te heet eigenlijk, het was echt bizar”, zegt Donkers op zaterdagmiddag, wanneer het voor het eerst in tien dagen wat waait. ,,De recordbrekende temperaturen hebben flink wat roet in het eten gegooid. We begonnen goed, met een heerlijk eerste weekend en veel bezoekers, maar vanaf maandagmiddag stopte dat a;weer.”