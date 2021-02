Zo gaan de nieuwe appartementen aan de Hoogstraat in Veghel eruit zien

Klem tussen alle regels, Uden kan niet helpen: 'Dit is heel zwak’

9:30 UDEN - Al bijna twee jaar steggelt Jos Verhart met de gemeente Uden over een bijdrage in de kinderopvang voor zijn kleindochter. De gemeente weigert te betalen, tot grote frustratie van Verhart: ,,In Oss en Meierijstad zou dit in twee weken geregeld zijn. Dit is heel zwak van Uden.”