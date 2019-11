Zó heet Boerdonk nieuwkomers welkom: een dorpspresentatie met diner

BOERDONK - Alle mensen die de afgelopen drie jaar in Boerdonk zijn komen wonen, krijgen vrijdag 22 november een speciaal 'welkomstfeestje’ namens het dorp. Met lekker eten en informatie over het dorp. Zo’n 50 nieuwe inwoners hebben al aangegeven dat ze komen.

Een welkomstbijeenkomst voor nieuwe inwoners door alle inwoners van het dorp; het is niet eerder vertoond in de regio. In café /hotel Hart van Bourdonck krijgen de nieuwe inwoners vrijdagavond een presentatie voorgeschoteld van wat Boerdonk allemaal te bieden heeft. Eerst wordt er gegeten. De Boerdonkse kookclub, een groepje mannen die regelmatig kookles krijgen, is de keuken ingedoken om hapjes te maken. Ook die hebben een lokaal tintje, want de ingrediënten voor het eten zijn gesponsord door de boeren van Boerdonk.

Presentatie door alle clubs en een brochure mee

Na het eten vertellen vertegenwoordigers van Boerdonkse verenigingen over hun clubs, er wordt verteld wat er allemaal in Boerdonk is op het gebied van zorg, cultuur en welzijn, en de nieuwe bewoners krijgen het eerste exemplaar uitgereikt van een brochure waarin alle verenigingen, stichtingen en organisaties zijn opgenomen met contactpersonen. Deze brochure wordt komende week ook huis-aan-huis bezorgd in het dorp. Vanaf 21.00 uur is het café open voor alle andere inwoners van Boerdonk. ,,Dan kan er maximaal geïntegreerd worden", stelt Antoon Donkers van Coöperatie Boerdonk Buitengewoon. De Coöperatie is samen met de dorpsraad en stichting Algemeen Boerdonks Belang bedenker van het initiatief.

Echte nieuwkomers

Voor de avond zijn zo’n 65 gezinnen benaderd. Daarvan komen zo’n 50. ,,Dit zijn vrijwel allemaal échte nieuwkomers van buiten het dorp. De mensen die niet komen zijn geen echte nieuwelingen, maar mensen die hier zijn komen wonen en die bijvoorbeeld eerst bij hun ouders in het dorp woonden.” De gemiddelde leeftijd van de nieuwkomers ligt volgens Donkers tussen de 35 en de 40 jaar.

Quote Deze mensen kiezen er bewust voor om in een klein dorp te gaan wonen Antoon Donkers , Coöperatie Boerdonk Buitengewoon

Boerdonk heeft als een van de weinige dorpen in de regio een eigen coöperatie van inwoners die de leefbaarheid willen vergroten. Bijna ieder gezin in Boerdonk is lid. ,,We heten ook de nieuwe inwoners welkom", zegt Donkers. ,,Deze mensen kiezen er bewust voor om in een klein dorp te gaan wonen. Soms blijkt het lastig om aansluiting te vinden. Of er is het vooroordeel dat het moeilijk is om ertussen te komen in een klein dorp”, zegt Donkers. Met een hapje en een drankje willen de dorpsbewoners de drempel verlagen. ,,Dat is ook van belang voor mensen die hier al lang wonen, cruciaal voor het voortbestaan van verenigingen. Misschien gaat iemand graag fietsen maar weet hij niet dat er een fietsgroep is.”

Een eigen coöperatie voor voorzieningen