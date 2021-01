Zo houd je het 70 jaar vol samen

UDEN - Wat het geheim is van een goed, lang en succesvol huwelijk? Daar weten Bart en Leny Vonk - van Hoof alles van. Elkaar vrij laten, dat is volgens hen het belangrijkste. Maar ook: ,,We verplichten elkaar nergens toe en kennen elkaar door en door." Deze week vieren de twee iedere dag een beetje feest vanwege hun platina huwelijksjubileum.

Het is zeventig jaar geleden dat Bart (96) en Leny (92) elkaar met volle overtuiging het jawoord gaven. Dat gebeurde op 5 januari 1951 voor de wet en een paar dagen later voor de kerk. De datum dat ze elkaar leerden kennen, gaat nog veel verder terug. Ze ontmoetten elkaar via een zus van Bart, waar Leny destijds mee bevriend was. Liefde op het eerste gezicht was het volgens het koppel niet. ,,Dat heeft wel even geduurd."

Maar toen de vonk inmiddels was overgeslagen, ging 'ie niet meer weg. Het echtpaar kreeg samen een zoon en drie kleinkinderen. Het eerste achterkleinkind is op komst. In hun lange leven samen hebben ze veel dingen zien veranderen. Vroeger was het volgens hen wat socialer. Even binnenlopen bij de buurvrouw voor een praatje, zit er nu niet meer zo gemakkelijk in. Het uitvoeren van hobby's gaat ook moeilijker. Al heeft dat niks met het verschil tussen vroeger en nu te maken. Meer met het coronavirus.

Bart heeft accordeon in een orkestje gespeeld en stond in zijn jongere jaren regelmatig op bruiloften en kermissen. Leny heeft veel breiwerkjes gemaakt. Samen hebben ze gedanst, getuinierd, gefietst en met de bus of trein door Nederland en Europa gereisd. Tegenwoordig wordt er vooral vaak naar muziek geluisterd. Werken deed Bart op allerlei verschillende plekken. Het langst, 25 jaar, zat hij als machinebediende bij Philips. Leny heeft haar steentje bijgedragen bij verschillende gezinnen.