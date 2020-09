Zo houdt herdershond Arie zijn dorp schoon

Zalen Noordkade weer gevuld met nieuw evenement in de weekeinden: Club Botanica

9 september VEGHEL - Door corona blijven veel zalen leeg op de Noordkade in Veghel, maar daar gaan de 'bewoners’ van de evenementenlocatie verandering in brengen. Ieder weekeinde is er in de Koekbouw voortaan Club Botanica, met bekende Nederlandse artiesten, cabaret, dj's en theater.