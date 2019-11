Zó jong al zo actief: lintjes voor Inge uit Boerdonk en Pip uit Veghel

De vrijwilligersactiviteiten van Inge van der Aa startten negen jaar geleden, toen de leider van het kinderkoor in Boerdonk ermee stopte. Inge besloot samen met haar zus, die ook actief was bij het kinderkoor, het koor voort te zetten. Alle zeilen moesten worden bijgezet, want het aantal leden liep terug. Geen gemakkelijke opgave, maar het lukte Inge wel. Naast leidster van het koor is Inge één van de oprichters van de coöperatie ‘Buitengewoon’, met als doel de leefbaarheid in Boerdonk te behouden en te verbeteren. In 2018 werd de oprichting officieel bekrachtigd en Inge werd secretaris in het bestuur. En Inge is ook nog, samen met een vriendin, de vaste oppas geweest voor een gezin in Boerdonk, waarvan één van de kinderen een beperking heeft. Een verantwoordelijke, maar wel dankbare taak. Doordat zij op de kinderen paste, konden de ouders even ontsnappen aan de alledaagse zorg. In geval van nood kan dit gezin nog steeds een beroep op haar doen.