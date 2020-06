Zó krijg je al die kantoren coronaproof, weet Havic Kantoormeubelen in Veghel

D66 Uden roept wethouder Van Lankvelt ter verantwoor­ding over grote grazers

15:57 UDEN - Wethouder Franko van Lankvelt van Uden moet snel opheldering verschaffen over zijn dubbelrol in het belevingsonderzoek naar de grote grazers in natuurgebied de Maashorst. De kwestie heeft volgens D66 voor veel commotie gezorgd en twijfel gezaaid over het lopende onderzoek.