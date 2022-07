Zó moet gevaarlijke ‘slinger’ nieuwe Traverse Heeswijk-Dinther veiliger worden

Dorp van ‘Als je deelgenoot wordt van het vereni­gings­le­ven, dan zal je snel geaccep­teerd worden in Zeeland’

ZEELAND - Henk de Klein (74 jaar) stond jarenlang voor de klas, o.a. in Zeeland. Later werd hij onder meer directeur op de basisschool in Herpen. Hij is een fanatiek sporter en sportkijker, onder andere voetballen deed hij graag en volgt hij nog steeds. Ook was hij 30 jaar actief voor de lokale omroep waar hij tv en radio voor maakte. Een hoogtepunt is de fietstocht die hij maakte naar Santiago de Compostela. Hij heeft 3 zoons en 6 kleinkinderen.

27 juni