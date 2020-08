Zo moet Jack Nicholson zich gevoeld hebben in ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’

Leuk zo'n kraampje, maar het geldkistje moet wél muurvast zitten

17 augustus UDEN/VEGHEL - Een zakcentje bijverdienen door de verkoop van zonnebloemen, courgettes of aardappels in een kraampje aan huis. Het is best lucratief en leuk om te doen, vinden de verkopers. Als die spullen maar niet steeds gejat worden.