Zo'n 700 kilo kunststof bolletjes op de grond na lekkage Omniplast Veghel. ‘Alsof je een bus poedersuiker laat vallen’

,,Heb je wel eens een bus poedersuiker laten vallen? Dat heeft een vergelijkbaar effect", laat directeur Jacques Pijnenburg van Omniplast weten. Vanochtend schoot een klem los van een leiding bovenop een van de silo's met grondstoffen voor PVC. De wind nam het fijne materiaal mee in de richting van de Zuid-Willemsvaart. Daar kwam een deel in het water terecht. ,,Gelukkig blijft het materiaal drijven. Het is naar de passentenhaven in Veghel gewaaid en daar door de wind tegen de kade aangedreven. Met een zuigmachine konden we het vrij gemakkelijk opgeruimen", vertelt Pijnenburg. ,,De stevige wind is in dit geval een geluk bij een ongeluk geweest. Ik denk dat het water in de haven nu schoner is dan vanochtend", zegt hij. Het scheepvaartverkeer heeft even stilgelegen, maar de haven is nu weer vrijgegeven.