Zó veel is er te zien op BoeCult: ‘Wie álle acts wil zien, kan dat niet eens’

Ze kunnen het niet vaak genoeg benadrukken, zó blij is de organisatie van BoeCult dat er met man en macht wordt meewerkt aan de totstandkoming van deze editie. In totaal zo'n honderdvijftig mensen, en ook nog eens allemaal op vrijwillige basis. ,,Iedereen in het dorp wil er iets moois van maken'', zegt voorzitter Karel Boeijen (68). ,,De leden van de carnavalsvereniging staan achter de bar, de scouting ruimt de boel weer op, en zo doet iedereen wel wat.’’ ,,De bereidheid in het dorp om bij te dragen is groot en dat is mooi'', voegt medeorganisator Sam Vonk (25) toe.