Zo ziet die nieuwe school in en aan de kerk in Eerde er straks uit

EERDE - De Eerdse Petrus- en Paulusschool krijgt naast en in de kerk een nieuwe plek. Op de impressie die LA Architecten maakte, is vanuit vogelperspectief te zien hoe de pastorie, school en kerk straks met elkaar verbonden zijn. En de impressie van het interieur laat zien dat het licht en ruim wordt, en met de hoe pilaren en het kerkplafond is het overduidelijk dat de kinderen in de centrale ruimte van hun school straks gedeeltelijk in de oude kerk leren, spelen en lunchen.

In de nieuw te bouwen ‘pastorie’, op de plek waar vroeger de oude pastorie stond, komen woningen en een kinderdagverblijf. Bijzonder aan de herontwikkeling van de kerk is dat de kerk deels een andere functie krijgt, maar dat er tegelijkertijd nog een ingewijde kapel in de kerk blijft. Zo blijft de kerk behouden voor de geloofsgemeenschap in Eerde. En de kinderen in Eerde krijgen een prachtige school. Directeur Berry Tomas van scholenkoepel Skipov, waar de Eerdse school onder valt: ,,Voor de kinderen uit Eerde creëren we hiermee een geweldige omgeving waarin we verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden. Ze krijgen straks eigentijds onderwijs in een historisch rijke omgeving.”