'Zó zonde dat de Aa hier in Erp zo ingeklemd ligt’

Balen na huurverho­ging appartemen­ten Promenade Uden

9 oktober UDEN - Ze zag zichzelf al zitten in dat mooie appartement in het complex Hoek Promenade, midden in het centrum van Uden. Helaas ging dat niet door omdat woningcorporatie Area totaal onverwacht de huur fors omhoog gooide. Het appartement valt nu in de duurdere categorie van vrije sector-woningen en is daarmee onbereikbaar voor haar geworden.