Zocht Boekel voldoende naar gevraagde gegevens

Jacobs deed bij de gemeente een zogeheten wob-verzoek, een beroep op de wet openbaarheid bestuur. Ze wilde stukken inzien over een verleende vergunning voor haar nooit gebouwde woning aan de Hoekstraat en een stuk over de intrekking van die vergunning omdat de handtekening daaronder volgens haar nooit door haar inmiddels overleden man is gezet. Dat verzoek werd door de gemeente afgewezen, waarop Jacobs naar de rechter stapte.

Ze zegt het origineel in 2011 te hebben gezien. Later zei de gemeente slechts een kopie te hebben. Tijdens de zitting voor de bestuursrechter gisteren kwam het originele stuk plotseling op tafel. Jacobs wil het met een deskundige laten onderzoeken op de echtheid van de handtekening. Ze heeft al eerder het Nederlands Forensisch Instituut ingeschakeld maar dat onderzocht toen een kopie.

Illegaal

Maar er is meer, aldus Cees Driessen, de advocaat van Jacobs: ,,Mijn cliënt wil inzage in alle stukken uit die tijd die te maken hebben met de bouw van haar champignonkwekerij plus bijbehorende woning.” Die champignonkwekerij staat er, de woning nog steeds niet. Omdat Jacobs zelf de vergunning daarvoor zou hebben ingetrokken. Het gevolg van alles is dat ze al jaren illegaal in de kantine van de kwekerij woont.

Navraag

Volgens Charlotte Simons en Juul Jentjens van de gemeente Boekel is een deel van de gevraagde stukken gewoon niet aanwezig. ,,Vergunningen worden bewaard, alle stukken eromheen niet. En we hebben alle vergunningen over Hoekstraat 3a bekeken. We hebben ook nog navraag gedaan bij oud-wethouder Ted van de Loo en een van de vroegere ambtenaren.”

Bestuurders