Zoek je in Boekel een nieuwe huisarts, dan heb je een groot probleem

Stel: je bent vanuit Den Bosch naar een fijn huis in de Boekelse nieuwbouwwijk De Donk verhuisd en zoekt een nieuwe huisarts. ‘Dat gaan we even regelen’, denk je. In Boekel is maar één praktijk, Huisartsenpraktijk Boekel, dus daar moet je wezen. Niet dus, blijkt al snel. De praktijk is vol en neemt geen nieuwe patiënten meer aan.



Ziehier het gevolg van het huisartsentekort. Wie in de regio op zoek is naar een huisarts komt steeds vaker voor een gesloten loket. Veel praktijken zitten vol. In de regio is met name in Boekel en Oss het probleem groot. De enige praktijk in Boekel is dicht, in Oss neemt alléén Huisartsenpraktijk Talmastraat in De Ruwaard nog nieuwe patiënten aan. In Uden en Veghel is de nood minder hoog, maar ook hier zijn meerdere praktijken gesloten voor nieuwe patiënten.