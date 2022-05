'Zoek naar alternatieven voor vliegbasis De Peel’

Ruim 7000 euro opgehaald in Uden voor onderzoek naar diabetes: ‘Met diabetes 1 kun je alles doen, maar het ís er altijd’

UDEN - Het lijkt een lekker dagje met sportieve activiteiten bij Buitensportcentrum de Mastworp in Uden, maar het gaat zondag even wat dieper dan dat. Veel gesprekken tussen ouders gaan over kinderen met diabetes 1. Het DON Sportevent Brabant zamelde zondag ruim 7250 euro in voor wetenschappelijk onderzoek naar genezing van Diabetes type 1.

22 mei