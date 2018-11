Zon en veel deelnemers bij jarige Krollenloop Veghel

Kinderen konden kiezen tussen twee loopafstanden. Volwassenen tussen 5 en 10 km en de ten miles, en dat individueel of met bedrijven- of vriendenteams. Een extraatje vanwege het lustrum was de opblaasbare atletiek Arena voor jeugd tot en met 17 jaar waar zij technieken konden oefenen op hoog- en verspringen, kogelstoten en speerwerpen.



De jongste deelnemer Fabe Smits van 3 jaar startte om 12.00 uur. Hij werd geïnspireerd door grote broer Evan die zich had aangemeld en Fabe deed samen met broertje Mels van bijna 5 jaar de 1 kilometer. De oudste aangemelde deelnemer was Cees van der Heijden van 78 jaar: “Ik loop de tien kilometer, maar ik doe er wel lang over hoor, 80 minuten.” Dat is ruim binnen de anderhalf uur waarin lopers op die afstand binnen moeten zijn.



Elk startnummer heeft weer een tijdregistratie iets wat bijvoorbeeld Marga van der Zanden (43) aantrekt. Ze trainde met een eigen schema voor de Fun Run op zaterdagavond, maar besloot toch ook zondag mee te doen. “Ik had zo hard getraind om 5 kilometer te kunnen lopen, nu wilde ik ook de officiële run doen.”