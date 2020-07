Zonneweide van gebruikte panelen in Venhorst

Hij kocht de panelen twee jaar geleden. Ze deden in het verleden zeven jaar dienst op het dak van een graanschuur in de haven van Lüneburg. ,,De eigenaar wilde ze kwijt omdat de installatie niet voldeed. Inmiddels zijn we erachter waarom niet", zegt hij. ,,Probleem was dat de aarding niet goed was, waardoor de spanning wegzakte. In vaktermen heet dat PID, Potential Indused Degradation. Daar hebben alle panelen min of meer last van. Simpel gezegd: gebruik je een omvormer met of zonder transformator. Dat probleem hebben we inmiddels getackled.”