Zorgboerderij Reek wil onderwijs aan ‘thuiszittende kinderen met een rugzakje’ uitbreiden

College Maashorst komt naar je toe, Uden gelooft het wel: te weinig aanmeldin­gen

MAASHORST - Maak kennis met de nieuwe burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst. Onder dat motto is het college afgelopen weken op tournee geweest langs alle kernen binnen de gemeente. Met wisselend succes: in de grootste kern Uden was te weinig belangstelling en werd de kennismakingsavond afgeblazen.

20 juni