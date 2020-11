Zorgcentra krijgen boom cadeau als gebaar in moeilijke tijd

Bij De Watersteeg in Veghel waren ze donderdag blij verrast toen daar een kant-en-klare boom in de ontmoetingsruimte werd neergezet. Alleen de kerstballen moeten er nog in. ,,Leuk, dat geeft echt iets extra's aan de ruimte hier. Het is dit jaar toch allemaal al anders dan anders. De bewoners zitten veel meer op hun eigen groep, op hun eigen afdeling. Dus we hebben heel veel plekken waar we het gezellig moeten maken. Komt zo'n boom goed van pas", vertelt Bianca van der Stappen van BrabantZorg. ,,We versieren alle afdelingen ook altijd met dingen die we zelf maken. Kerststukjes bijvoorbeeld. Maar zo grootschalig samen kerststukjes maken als andere jaren dat gaat nu bijna niet en het meehelpen is ook lastiger. We proberen toch zoveel mogelijk afstand te houden tot de bewoners.”