Zorgcentrum Heelwijk in Heesch opent afdeling weer nu grote corona-uitbraak onder controle is

Heelwijk in Heesch kampte sinds eind januari met een grote corona-uitbraak op de afdeling kleinschalig wonen. Zeker twintig van de dertig bewoners en meerdere medewerkers raakten geïnfecteerd, vijf bewoners overleden. Vanwege de uitbraak mocht er vier weken lang geen bezoek op de betreffende afdeling komen. De verzorging werd gedaan met beschermende pakken en alle overige beschermingsmiddelen.

Schoonmaak

Omdat de uitbraak nu onder controle is, mogen bewoners vanaf deze woensdag weer bezoek ontvangen. Het gaat dan, vanwege de algemene regelgeving, om één vaste bezoeker per bewoner per dag. Begin van de week zijn alle kamers en overige vertrekken grondig schoongemaakt en zijn de teams en families ingelicht. Eén bewoner is nog in quarantaine vanwege klachten

De extra maatregelen die begin februari in overleg met de GGD genomen werden om verdere verspreiding te voorkomen, worden ook vanaf nu ook weer afgebouwd, zo laat woordvoerder Annemarie van Daalwijk weten. Zo is er geen aparte ingang meer en mogen bewoners dus weer bezoek ontvangen. Van Daalwijk: ,,Het is een spannend moment voor iedereen dat bewoners weer zonder volledige bescherming verzorgd worden.”

Het is nog niet bekend of het bij Heelwijk om de Britse variant ging. Van Daalwijk: ,,We hebben dat wel aan de GGD gevraagd, maar hebben nog geen antwoord.”