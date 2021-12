‘Zorgcentrum’ waar bewoners voor elkaar zorgen, dat komt op plek Johanneskerk in Veghel

Het is een nieuwe vorm van zelfstandig wonen mét zorg, zegt BrabantZorg trots over De Johannes, zoals het appartementengebouw gaat heten. Een woonplek voor ouderen die zelfstandig willen wonen, maar dan graag bij anderen, en niet in hun (te) grote gezinswoning. Die thuiszorg nodig hebben, maar niet zo'n zware zorgvraag hebben dat ze in een verpleeghuis horen. Er zijn volgens BrabantZorg heel veel mensen die in deze situatie zitten.