Celstraf­fen en taakstraf voor mannen uit Uden en Geldrop voor rol bij drugsloods in Nuenen

27 mei Een 30-jarige Udenaar is veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk, voor zijn rol in het produceren van synthetische drugs. Dat gebeurde in een loods Nuenen. De 47-jarige Pascal H. uit Geldrop krijgt 183 dagen celstraf, waarvan 180 voorwaardelijk. Daarbij krijgt hij de maximale taakstraf van 240 uur. Hij huurde de loods.