Zorgen over heropening vliegveld De Peel: ‘Eerst ruimte bij Volkel onderzoeken’

Herdenking van omgekomen Zusters Francisca­nes­sen in Tweede Wereldoor­log

14:56 VEGHEL - In de kapel van de Zusters Franciscanessen in Veghel worden aanstaande zondag 22 september alle zusters van de kloosterorde herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen zijn. In het moederhuis in Veghel, in het Jappenkamp Kuching in Indonesië en elders. De Fransciscanessen verloren in de oorlogstijd vijftien zusters en twee medewerkers.