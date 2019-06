Zorgen over plannen voor windpark in Veghel

De gemeente kan besluiten dat een aanmeldnotitie, zoals de initiatiefnemer Renewable Energy Factory die maakte, voldoende is. De gemeenteraad moet dan nog wel instemmen met een verklaring van geen bedenkingen. Als dat gebeurt kan de vergunning aangevraagd worden.

Quote De gemeente geeft hoog op over participa­tie, maar daar is op dit onderwerp weinig van te merken Frans Zegers

Verstandig

Of het verstandig is geen mer te laten maken is een tweede. In een mer wordt als het goed is ook de inbreng van belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, gehoord. Dat kunnen meepraten verhoogt de participatie en draagkracht voor het plan, in dit geval het windpark. In een mer worden ook variaties op het oorspronkelijke plan opgenomen. Dat hoeft niet in een aanmeldnotitie.

De eerste inspraakavond moet nog komen, op 18 juni. Wordt het daar roerig? De dorpsraad van Eerde is nog in overleg over de kwestie. ,,De gemeente geeft hoog op over participatie, maar daar is op dit onderwerp weinig van te merken", aldus voorzitter Frans Zegers. ,,Ik maak me vooral zorgen over de buurtschap Grootdonk, die zit er het dichtste bij."

Anoniem

Een buurtbewoner uit die buurtschap, die anoniem wil blijven, merkt dat er bij sommige bewoners actiebereidheid is. ,,Kijk, iedereen vindt het goed dat er iets gedaan wordt aan duurzame energie. Maar in je achtertuin is toch heftig. We hebben nog niks gehoord, weten niks over de overlast die we misschien krijgen." Ook natuurorganisatie IVN in Veghel heeft zorgen. ,,Wij zijn voor duurzame energie. En dat die turbines ergens moeten komen begrijpen we", aldus voorzitter Fer Kalis. ,,Maar het is jammer dat ze precies in een ecologische verbindingszone moeten komen."