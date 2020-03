Zorghotel Udens Duyn wordt plek voor opvang 76 coronapatiënten

Udens Duyn zit min of meer vast aan Bernhoven en vangt al jarenlang patiënten op die na een behandeling in het ziekenhuis daar kunnen herstellen. ,,Op dit moment zijn we druk bezig om het huis leeg te maken", zegt manager Marco Brisko. ,,Het gaat om 62 gasten voor wie we elders onderdak moeten zien te vinden.”

Volgens Brisko is het ‘wonderwel’ snel gelukt om de mensen te verplaatsen naar verpleeghuizen en verzorgingshuizen in de buurt. Het hotel wordt nu klaargemaakt om te gaan dienen als zogeheten cohortafdeling van Bernhoven voor de verzorging van coronapatiënten.

Volgens Brisko hoeft daar niet veel extra's voor te gebeuren. ,,We zijn wel gewend om met besmettingen om te gaan", zegt hij. Er is voorlopig ook voldoende personeel om alle mensen te kunnen verzorgen. ,,We krijgen hulp van alle kanten aangeboden, zelfs collega-hoteliers bellen me op. Het is hartverwarmend", aldus Brisko.