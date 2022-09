Zowat alle bekende inwoners van Meierijstad doen mee aan bijzondere documentaire

Zijtaarts bedrijf Exergen Global krijgt mondiale prijzen (video)

ZIJTAART - Met klompen onder zijn maatpak heeft Bart van Liempd, directeur van Exergen Global uit Zijtaart, onlangs in het Amerikaanse San Diego de titel Global Entrepreneurial Company of the Year 2015 in ontvangst genomen, een prijs die de analisten van Frost & Sullivan toekennen aan de meest innovatieve bedrijven van de wereld.

