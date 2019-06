Zuidelijke entree Keldonk wordt totaal anders

Buurt Heesch vraagt gemeente­raad om vetorecht tegen windmolens niet op te geven

8:49 HEESCH - Omwonenden van Heesch West roepen de gemeenteraad van Bernheze op om níet het vetorecht inzake windmolens op dit toekomstige bedrijventerrein in te leveren. In een brief wijzen ze op de grote weerstand die tegen de geplande hoge turbines bestaat.