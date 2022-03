Zuidwand blijft Boekel zorgen baren

BOEKEL - Het met 1,1 miljoen euro gestegen verlies op het project Zuidwand blijft de Boekelse politiek zorgen baren. Wethouder Marius Tielemans kon deze maandag in de raadscommissie Wonen en Werken de vrees dat het verlies in de toekomst nog verder groeit, niet wegnemen.

Matt Kanters (DOP) ging het verst in de kritiek: ,,Ik mis de regie. Die hebben we verkocht aan Van Wanrooij (de projectontwikkelaar, red.) We zijn als gemeente ten prooi gevallen aan de slimme juristen van Van Wanrooij.” Hij wilde van de wethouder een klip en klaar antwoord op de vraag hoe het kan dat de kosten de pan uit rijzen.

Waarom niet geïnformeerd

Die wees op gestegen plankosten, het afkopen van huurcontracten en juridische kosten. ,,Waarom hebt u ons eind vorig jaar niet geïnformeerd over de extra kosten toen het ging over de vraag of de gemeente tot onteigening van enkele panden mocht overgaan”, wilde Kanters weten.

,,In 2018 hebben we als raad gezegd: hier hebt u vier miljoen. Daar moet u het mee doen. Nu moet daar al 1,1 miljoen bij. En het eind is nog niet in zicht", mopperde Kanters. En tot de overige fracties: ,, Zeggen we nu: dit is het. Of houden we onze hand toch nog een beetje open. Ik mis de kritische houding. Ik voel zoiets als: laten we dit maar slikken. Maar het gaat hier wel over het centrum van Boekel. Als het misgaat met dat centrum gaat het mis met heel Boekel.” En hij voorziet serieuze risico’s. Bijvoorbeeld als Van Wanrooij zou besluiten de tweede fase van de winkelwand niet te bouwen.

Algemene reserve wordt kleiner

Quote We zitten op een rijdende trein waar we niet meer vanaf kunnen Jeanne van Eert Jeanne van Eert (GVB) sprak van ‘een rijdende trein waar we niet meer vanaf kunnen'. Volgens haar is het zaak te zorgen dat die rijdende trein niet uit de bocht vliegt. Op haar vraag wat de 1,1 miljoen extra verlies betekent voor de algemene reserve, moest Tielemans erkennen dat die inderdaad kleiner wordt. ,,Maar dat moeten we straks bij het opstellen van de begroting bekijken.”

Van Eert zei te hopen dat de lokale ondernemers kansen krijgen op vestiging in de Zuidwand en dat daar vanuit het college sturing op is. Harm de Bruin (CDA) zei wel degelijk kritisch te zijn op de Zuidwand. ,,We slikken dit verlies niet zomaar, maar we hebben weleens eerder een ton of negen moeten bijpassen op de grondexploitatie.”

Een mooi centrum

Wethouder Tielemans benadrukte nog eens dat met Van Wanrooij was afgesproken dat de gemeente de risico's zou dragen van aankoop van de huidige panden en bouwrijp maken van de grond. ,,Onze kosten zijn gestegen, maar de verkoopprijs is de afgelopen jaren hetzelfde gebleven", bromde Kanters. ,,Ook als de prijzen dalen. dat is dan het risico van Van Wanrooij", aldus de wethouder die de discussie besloot met de opmerking: ,,We gaan over een paar jaar een mooi centrum tegemoet.”