Zuinige gebouwen kosten miljoenen euro’s

Een besparing van 1,8 miljoen kilo koolstofdioxide (CO 2 ). Dat levert het energiezuinig maken op van achttien gebouwen in Meierijstad, waaronder cultureel centrum ’t Spectrum in Schijndel, kindcentrum Dommeltoren in Sint-Oedenrode en de gemeentewerf in Veghel. Rekening: ruim 9,1 miljoen euro.