Zomerserie: tijdreis De UFO van Uden blijft een groot mysterie, ook al onderzocht Amerikaans instituut melding uit 1973

28 augustus UDEN - De UFO van Uden is een van de bekendste waarnemingen die ooit in Nederland zijn gedaan. De Udense Ann Dolphijn zag in 1973 drie ruimtemannetjes door haar straat schuifelen die in een vurige bol weer vertrokken. Een serieus verhaal?