Zuster Delisse, een begrip in Boekel, had haar hele leven gezorgd maar wilde zelf niet kwetsbaar zijn

Hoe je haar het beste kon omschrijven? Tinie Delisse lacht als hij aan zijn negen jaar oudere zus denkt: ,,Ze bepaalde zelf wat ze wilde, ook al was dat buiten de gebaande paden. Ze trok zich niets aan van wat anderen zouden vinden.” Haar nicht Carolien: ,,Tante Bets, zo noemden wij haar, was ánders. Ze wilde zorgen, maar een relatie of kinderen, dat nóóit. Daar had ze gewoon echt geen behoefte aan.” Tinie: ,,Ik weet nog dat er een keer een jongen voor haar kwam. Ze was een jaar of achttien. Hij wou graag kennismaken, had interesse. Hij bleef maar kort en toen hij weer ging, zei Bep tegen haar broers: ‘brengen jullie hem maar naar de bus.’ Zíj had er toch niet om gevraagd dat hij langs kwam.”