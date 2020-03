Zuster Egberdina van Dijk ‘had niet veel nodig om gelukkig te zijn’

VEGHEL - Ze was de op een na oudste zuster in het klooster van de Franciscanessen en als oud-onderwijzers een bekend gezicht in Veghel. Zuster Egberdina van Dijk werd 103 jaar oud en is maandag in besloten kring begraven.

Het was niet het coronavirus, maar de ouderdom waardoor de 103 jarige zuster Egberdina van Dijk op 25 maart het leven liet. 82 jaar lang was ze verbonden aan de Veghelse zusters Franciscanessen. Ze trad in in navolging van twee van haar zussen. ,,Je wordt ergens door getrokken en dan ga je. Ik had bij de zusters al op de kweekschool gezeten, ik kende ze dus heel goed”, vertelde zuster Egberdina in een interview in deze krant vlak voor ze honderd jaar werd.

Uit Volkel

Zuster Egberdina van Dijk komt uit Volkel, uit de buurtschap Lankes. Ze had vijf zussen en een broer. Zij was de jongste. In 1937 legde ze haar kloostergelofte af en werd actief in het onderwijs. Ze was onderwijzers en hoofd der school op diverse basisscholen in Nederland, waaronder in Veghel, Griendsveen, Uden en Hengelo. ,,Als zij verhalen vertelde dan ging het over haar werk op school. Zij herinnerde zich nog veel namen van haar leerlingen", weet zuster Gerda van Gogh, overste van de Nederlandse Communiteit.

Administratie

In 1966 stopte ze met haar werkzaamheden in het onderwijs en kreeg ze taken op de administratie van het moederhuis in Veghel. In 1996, ze was toen al tachtig, ging ze met pensioen. ,,Haar rozenkrans en haar reeks gebeden hadden een vaste plaats in het ritme van de dag. Ze had niet veel nodig om gelukkig te zijn.”