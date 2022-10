Zuster Lies Schuurman, oud-bestuurder huizen Cunera en De Bongerd, overleden

De geboren Didamse vertrok na haar intreding bij de Zuster van JMJ, Jezus Maria en Jozef, naar Ierland, om daar een opleiding tot vroedvrouw te volgen. ,,Daar hadden we het weleens over, dat zij als vroedvrouw juist tussen de ouderen beland was”, aldus haar medezuster, Zuster Laetitia. Want dat was precies wat gebeurde. Na de opleiding tot vroedvrouw, en verpleegkundige, vertrok Zuster Schuurman in 1969 naar Afrika. Naar Tanzania om precies te zijn. Daar hadden de Zusters van JMJ een school en een ziekenhuis.

In 1973 kwam ze terug naar Nederland, om directrice van Verpleeghuis Cunera te worden. Van 1986 tot 2004 was ze overste en zat ze in het bestuur van De Bongerd, dat later samen met Cunera onderdeel werd van De Laverhof. ,,Zuster Lies was een warme persoonlijkheid met een betrokken en oprechte belangstelling voor iedereen”, staat te lezen in de rouwadvertentie die namens De Laverhof is opgesteld.