Zwaar verkeer en drukte drijven bewoners Abdijstraat tot wanhoop, ‘erg moeizaam en langdurig allemaal’

Voedsel­bank Veghel verhuist en neemt niet langer het halve buurthuis in beslag

VEGHEL - De Voedselbank in Veghel, waar mensen uit Veghel en de gemeente Maashorst gebruik van maken, verhuist naar de Lage Landstraat 6a in Veghel. In dit bedrijfspand vindt de Voedselbank een permanent onderkomen. Uden heeft sinds kort een eigen afgiftepunt.

23 december