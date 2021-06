Zwaar verwaarloosd graf van kunstschilder Paul Rink in ere hersteld

VEGHEL/EDAM - In het bijzijn van Veghelaar Erik van den Tillaart is vorige week in Edam de opgeknapte deksteen op het graf van kunstschilder Paul Rink teruggeplaatst. Bij zijn zoektocht naar informatie over de in Veghel geboren kunstschilder stuitte hij vorig jaar op het zwaar verwaarloosde graf.

,,Het is mooi geworden”, stelt Van den Tillaart tevreden. De scheur die dwars over de steen liep is gerepareerd. Op drie plekken lopen er roestvrijstalen pinnen doorheen. Ook de letters en cijfers zijn weer zichtbaar. Wat niet is aangepast is het geboortejaar van de schilder. De Veghelaar ontdekte dat er 1862 op de steen stond, terwijl Rink in 1861 in Veghel het levenslicht zag.

Bij Vincent van Gogh in de klas

Zijn fascinatie voor zijn bekende plaatsgenoot leverde Van den Tillaart al veel kennis op over diens leven en werk. Het was het verhaal van de tragisch vroeg overleden kunstschilder - hij stierf op 41-jarige leeftijd - dat hem aansprak. ,,Plus het feit dat Paul bij Vincent van Gogh in de klas heeft gezeten”, vult de Rink-fan aan. ,,Zijn werk lijkt bovendien eenvoudig, maar werd naar mate de jaren vorderden alleen maar mooier.” Op de Algemene Begraafplaats, waar toevallig ook een oom van Van den Tillaart ligt, ontdekte hij het graf dat in deplorabele staat verkeerde.

Na tussenkomst van de kunststichting ‘Artist kom binne’ besloot de gemeente Edam-Volendam subsidie beschikbaar te stellen voor een opknapbeurt. Volledig terecht vindt Peter Veerman, voorzitter van ‘Artist kom binne’. ,,Paulus Rink krijgt de eer die hem toekomt. Hij is onterecht in de vergetelheid geraakt. Aan de vooravond van zijn doorbraak overleed hij op te jonge leeftijd aan buikvliesontsteking. Rink was erg getalenteerd en wordt ook in brieven van Vincent van Gogh vernoemd.”

Volledig scherm Het graf van Paul Rink voor het herstel. © Erik van den Tillaart

Gelukkig schudde Van den Tillaart de inwoners van het vissersdorp, die Rink graag schilderde, op tijd wakker. De grafsteen werd vakkundig door de firma Jan Reek Graniet uit Hoorn in oude luister hersteld. In aanwezigheid van de wethouder, leden van ‘Artist komme binne’, Van den Tillaart en zijn broer werd de deksteen vorige week, op de laatste rustplaats van Rink bij de Grote Kerk in Edam, teruggeplaatst.