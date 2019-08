Zwaard en andere spullen van ‘eerste Udenaren’ te zien in gemeentehuis

De gebruiksvoorwerpen stammen uit de periode 525 tot 725 jaar na Christus (Merovingische tijd) en werden veiliggesteld door vrijwilligers van de Udense heemkundekring. Hanneke van Alphen en enkele andere leden van de archeologische werkgroep namen in het voorjaar van 2014 het initiatief om een kijkje te nemen bij een tijdelijke ontsluitingsweg in aanleg. Hoewel het terrein al was vrijgegeven voor nieuwbouw, bleek er een eeuwenoude begraafplaats onder de toplaag verborgen.

In 2017 waren de meeste archeologische vondsten gerestaureerd. Ze werden in het Museum voor Religieuze Kunst tentoongesteld. Een deel van de schatten die de eerste Udense kolonisten in hun graf meekregen zijn nu van 29 augustus tot en met 31 oktober is in de publiekshal van het gemeentehuis te zien. Het rapport dat naar aanleiding van de opgraving aan de Schepersweg is opgesteld kan in de loop van september gratis worden gedownload via de website van bureau Archol.