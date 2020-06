Zwaarst getroffen gemeenten in deze regio noteren nu sterftecijfer onder gemiddeld

Het is inmiddels bijna drie maanden geleden dat het coronavirus de sterftecijfers in deze regio naar recordhoogte stuwde. In de eerste week van april overleden in Meierijstad 80 mensen, waar dat getal normaliter rond de 14 schommelt. De sterfte in deze gemeente lag toen zelfs ruim boven die van Eindhoven, dat qua inwonertal drie keer groter is. In de laatste week van mei overleden er 7 mensen in Meierijstad en in de eerste van juni 10. Dat is ruim onder het gemiddelde van voor de pandemie.