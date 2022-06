Zweedse leefstijl spreekt Veghelse oud-militair Bas aan: ‘Eenvoudig, goed is goed’

Lagom. Wat zoveel betekent als ‘niet te veel en niet te weinig, maar precies goed’. Dat is wat Bas Schuckman (49) zo aanspreekt aan de Zweedse leefstijl. ,,Lekker in het midden. Eenvoudig. Goed is goed. Dat is hoe ze hier denken. Zeg maar zoals Nederland in de jaren tachtig en negentig was. De portemonnee wordt hier niet meteen getrokken, maar de Zweden staan voor elkaar klaar. Een dienst voor een wederdienst. Het werkt perfect.”