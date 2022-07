Zwembad Veghel sluit vier maanden eerder dan verwacht: ‘Waar moeten de zwemmers heen?’

,,Ik denk dat ik dat EK wel op mijn buik kan schrijven", zegt Merlin Weber, lid van zwemvereniging Nautilus in Veghel. Vier jaar geleden zwom hij nog de 200 meter schoolslag op het EK masters in London (categorie 50-54 jaar), een prestatie die hij over een jaartje opnieuw wil gaan neerzetten. ,,Ik was begonnen met de voorbereidingen: een sponsor, juiste voeding, krachttraining en natuurlijk zwemmen. Maar als we vier maanden geen bad hebben, dan is zo'n EK geen haalbare kaart.”