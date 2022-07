Zwemmers nodigen raadsleden uit in bedreigd Veghels buitenbad

Huis kopen? Kans op slagen in deze regio wordt groter, maar prijzen stijgen wel

OSS/UDEN/VEGHEL - Wie in deze regio nu een huis wil kopen, heeft een grotere kans van slagen. In het gebied Oss, Uden en Veghel staan meer huizen te koop. De portemonnee moet echter wel worden getrokken, want de prijzen stijgen nog steeds. Vooral twee-onder-een-kap woningen zijn duurder geworden. En ook voor een gemiddeld vrijstaand huis moet flink gedokt worden: 688.000 euro.

7 juli