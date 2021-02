Zwijsen College Veghel schrapt alle (online) lessen voor maandag: ‘Geniet ervan!’

D'n Berg in Heesch gaat op de schop; Mooiland sloopt huurwonin­gen en bouwt nieuwe

4 februari HEESCH - Woningcorporatie Mooiland gaat grootscheeps aan de slag met renovatie, sloop en nieuwbouw in de wijk D'n Berg in Heesch. Het gaat om in totaal 57 eengezinswoningen, waarvan er 34 op de nominatie staan voor sloop. Daar komt nieuwbouw van gezinswoningen en appartementen voor in de plaats.